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Dükkânın önünde duran engelli vatandaşın yüzüne tekme attı

15 yaşındaki A.T.E., pişman olduğunu söylediği ifadesi sonrasında ailesine teslim edildi

11 Ağustos 2021 15:24

Iğdır'da 15 yaşındaki A.T.E., çalıştığı dükkânın önünde fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Demir'in (40) yüzüne tekme attı. O anlar kameraya yansırken, olayın ardından gözaltına alınan A.T.E., pişman olduğunu söylediği ifadesi sonrasında ailesine teslim edildi.

Olay, 18 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. A.T.E., çalıştığı dükkânın önünde, sürünerek ilerleyebilen fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Demir'e tekmeli saldırıda bulundu. Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığılan Demir’in yardımına çevredekiler koştu. Yurttaşların tepkisi üzerine A.T.E. kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T.E., emniyete götürüldü. Çocuk Şubesi ekipleri, ifadesinde pişman olduğunu söyleyen A.T.E.’yi ailesine teslim edildi. Öte yandan yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

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