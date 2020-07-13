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Düğünü sonlandırmaya giden polislere sandalye ve masalarla saldırdılar: 4 polis yaralandı

13 Temmuz 2020 08:06

Afyonkarahisar’da Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokak düğününü sonlandırmak isteyen polislere alkollü grup sandalye ve masalar ile saldırdı. Olayda 4 polis vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sandalye ve masa darbeleri ile yaralandı. 6 kişinin gözaltına alındığı olaya özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de müdahale etti.

Yaralılar ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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