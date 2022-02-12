Düğünde kavga: 2 kişi yaralandı, gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu

İstanbul Kağıthane’de bir düğünde, gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavga sokağa taştı. Düğünü bırakan gelin akrabalarını ayırmak için sokağa koşarken, yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklı kavga ve yaşananlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olayda, sokak üzerindeki bir salondaki düğün sırasında gelin ve damat tarafından davetliler tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirine saldıran taraflar, kavgayı sokağa taşıyınca ortalık karıştı.

Gelin ve damat tarafından kişiler sokakta birbirlerine tekme, yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında düğündeki bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başarılı olmadı. Kavga sırasında Türkmenistan uyruklu Azamat U. bacağından ve Rashid H. isimli şahıs ise karın bölgesinden bıçakla yaralanarak yere düştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralanırken, bir süre duran taraflar daha sonra bir daha birbirine girdi.

Bu sırada gelin ise düğünü bırakıp sokağa gelerek akrabalarını ayırmak için uzun süre uğraştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Azamat U. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Rashid H. ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.