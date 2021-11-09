Düğün konvoyunda camdan sarkan kişi, otomobil aniden hareket edince böyle düştü

İstanbul Maltepe’de düğün konvoyunda otomobilin camlarından sarkarak ilerleyen kişi, otomobilin aniden hareket etmesi ile düştü. Yolcu daha sonra camdan ayaklarını sokarak yolculuğa devam etti.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu üzerinde düğün konvoyunda kaydedildi. Bir ara duran otomobilin camından çıkmaya çalışan kişi, otomobilin tekrar hareket etmesi üzerine zor anlar yaşadı. Bu sırada sendeleyerek düşen ve bir ayağı otomobilin içerisinde kalan genç, otomobile tekrar binebilmek için bir süre mücadele etti. Genç, tekrar otomobile binmeyi başarırken, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaşanan tehlikeli yolculuk ise konvoyda bulunan bir otomobilin içerisinden görüntülendi.

Kaynak: DHA