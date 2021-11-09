T24 LogoT24 Logo
Haberler

Düğün konvoyunda camdan sarkan kişi, otomobil aniden hareket edince böyle düştü

O anlar konvoyda bulunan bir otomobilin içerisinden görüntülendi

09 Kasım 2021 15:28

İstanbul Maltepe’de düğün konvoyunda otomobilin camlarından sarkarak ilerleyen kişi, otomobilin aniden hareket etmesi ile düştü. Yolcu daha sonra camdan ayaklarını sokarak yolculuğa devam etti.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu üzerinde düğün konvoyunda kaydedildi. Bir ara duran otomobilin camından çıkmaya çalışan kişi, otomobilin tekrar hareket etmesi üzerine zor anlar yaşadı. Bu sırada sendeleyerek düşen ve bir ayağı otomobilin içerisinde kalan genç, otomobile tekrar binebilmek için bir süre mücadele etti. Genç, tekrar otomobile binmeyi başarırken, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaşanan tehlikeli yolculuk ise konvoyda bulunan bir otomobilin içerisinden görüntülendi.

Kaynak: DHA

 

 

 
istanbulmaltepedüğünkonvoy

Diğer Videolar

Mustafa Sarıgül masayı yumrukladı; "Güneşi görmek istiyorsan, gölgeden çekileceksin"

Fren yerine gaza basınca iki dükkâna girdi

Kaleyi gezen kadın, definecilerin olduğu çukura düştü

Kırklareli'de sel; "20 senede aldığım bütün eşyalar gitti"

TOGG, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde devam eden çalışmaları hızlandırılmış haliyle paylaştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Aralık 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24