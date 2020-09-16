T24 LogoT24 Logo
Haberler

Düğün dönüşü tır parkında yapılan drift toplam 9 bin 194 TL cezayla sonuçlandı

16 Eylül 2020 16:23

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düğün dönüşü tır parkında aracıyla drift yapan ve maske takmayan gence toplam 9 bin TL 194 TL para cezası yazılırken, aracına ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Giresun Sahil Yolu üzerinde Beşikdüzü ilçesinde tır parkı içerisinde düğünden dönen bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve silahla havaya ateş edildiği ile ilgili sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, sosyal medya görüntülerinden söz konusu otomobil ve sürücüsü ile havaya ateş eden şahsı belirleyerek gözaltına aldı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan genç hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 8 bin 294 TL trafik cezası kesilen gence ayrıca Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince “Maske Takmamak” suçundan 900 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Gencin aracına ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, havaya ateş eden ve silahı ile birlikte yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

trabzonbeşikdüzücezadriftceza

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2020

Gazapizm, depremde hayatını kaybeden Göztepeli Ali Çağın Kaygusuz'u andı: Tam da bu yüzden içimizde hep bir akşam hüznü kalacak!

Cadılar Bayramı videoları paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medyada gündem oldu

Hattını iptal etmek isteyen depremzedelerden 'kapatma bedeli' talep ettiği iddia edilen Türk Telekom'dan açıklama

Oyuncu Salih Kalyon: Yeterince yanlarında olmadığımızı düşündüğüm Somalı madencilerimiz yardıma koştu!

Kılıçdaroğlu'ndan hastanede tedavi gören depremzedelere ziyaret: "Mezardan çıktık, tek hatırladığım bu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı...

Erdal Özyağcılar, Yasak Elma dizisine katıldı...

4 çocuğu enkaz altında: Yavrularım orada susuz, güneş bugün doğmadı...

"Köpek memesi" hastalığına yakalandı: Eşim bile benden tiksinmek üzere!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24