Dua Lipa, 6 dalda Grammy adaylığı haberini sevinç gözyaşlarıyla karşıladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Grammy Ödülleri'nde altı farklı kategoride aday gösterildiğinin haberini alınca gözyaşlarını tutamadı.

"Yılın Kaydı", "yılın albümü", "yılın şarkısı", "en iyi pop vokal albüm", ve One Day ile Don't Start Now performansı ile iki kez "en iyi pop solo performans" dalında aday gösterilen şarkıcının haberi aldığı anın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Lipa, haberi aldığında, "Aman tanrım, doğru olamaz. 6 Grammy adaylığı" sözleriyle yaşadığı heyecanı dile getirerek ağladı.