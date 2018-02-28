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DSP Genel Başkanı Aksakal: Kim daha çok milletvekili verirse o ittifakta yer alırız

28 Şubat 2018 16:50

100.000 imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, hangi ittifak daha çok milletvekilliği teklif ederse o ittifakın içinde olabileceklerini belirtti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partiler arasında ayrım yapmadıklarını söyleyerek, "AKP veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir ön yargımız, ön koşulumuz yok" ifadesini kullandı. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programında konuşan Aksakal, seçim ittifakı hakkında şu açıklamaları yaptı: "Mutlaka CHP ile ittifak kurarız gibi bir saplantımız olmadığı gibi AK Parti veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir ön yargımız, ön koşulumuz yok. A partisi geldi sizinle ittifak yapalım size 10 milletvekili verelim dedi, B partisi de geldi sizinle ittifak yapalım size 30 milletvekili verelim dediğinde herhalde biz saf değiliz yani 10 milletvekili veren yere gidip orada güdük kalmayız. 30 tane arkadaşımızla devlet yönetimine katkı koymak dururken niye gidelim 10 tane milletvekili ile oralarda bocalayalım"

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