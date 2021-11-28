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Drift yaparken polise yakalandı

Sürücüye, 7 bin 14 lira ceza uygulandı

28 Kasım 2021 10:34

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yoldan geçen trafik polisine yakalanan sürücüye, 7 bin 14 lira ceza uygulandı.
 
Manavgat Sanayi Sitesi'nde perşembe günü K.C.E., otomobiliyle drift yaptı. K.C.E., bu sırada, yoldan geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibiyle karşı karşıya geldi.
 
Trafik polisini görünce otomobiliyle kaçan sürücü, yakalandı. Polis, K.C.E.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 14 lira ceza uyguladı.
 
K.C.E.’nin drift yaptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.C.E.’nin drift yaparken trafik polislerinin geldiği, durumu fark edince de otomobiliyle kaçtığı görüldü.
 
Kaynak: DHA
driftpolis

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