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Drift şampiyonu TEM'de makas atarken kaza yaptı, milyonluk araç hurdaya döndü

05 Mart 2021 10:36

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda milyonluk aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarpan drift şampiyonu Selim Bayrak'ın kazanın hemen öncesinde trafikte makas attığı görüntüler ortaya çıktı.  Kazada Bayrak yaralanmazken Lamborghini marka milyonluk araç hurdaya döndü.

Polis ekipleri tarafından Bayrak'a "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddelerinden ceza kesildi.

Küçükçekmece TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü çıkışında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda drift şampiyonu Selim Bayrak, Lamborghini marka milyonluk aracıyla önce bir otomobile, ardından bariyerlere çarpmış, sürücü kazayı yara almadan atlatmıştı. Kazayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrak'ın kaza öncesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Bayrak'ın trafikte makas attığı anlar, bir başka araç kamerasına da yansıdı.

Gözaltına alınan Bayrak'a "arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" maddesinden ceza kesildi.(İHA)

Lamborghinidrift şampiyonu Selim Bayraktrafikte makas attığı anlartrafik kazası

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