'Drej Ali', Ayşenur Arslan'a adli sicil kaydı ve GBT gönderdi

Halk TV Programcısı Ayşenur Arslan, 'Drej Ali' olarak bilinen ve emniyet kayıtlarında 'organize suç örgütü lideri' olarak geçen Ali Yasak'a ilişkin anısını anlatmıştı. Arslan, canlı yayında 'Drej Ali'nin kendisine gönderdiği adli sicil kaydını paylaştı.

Halk TV'de Medya Mahallesi programını yapan Ayşenur Arslan'a Drej Ali olarak bilinen mafya lideri Ali Yasak'tan mesaj gelmiş ve kendisinin 'suç örgütü lideri' olarak yer aldığı tablonun yanlış olduğunu, "Ayşenur hanım ben Ali Yasak, insanları mafya diye suçlamanız çok çok ayıp. Neye dayanarak mafya diyorsunuz? Yanınızdaki hukukçu mafyayı bir tarif etsin" ifadesi ile belirtmişti.

Ayşenur Arslan, dünkü yayınında Drej Ali'nin kendisine adli sicil kaydını gönderdiğini söyledi. Arslan, Drej Ali'nin kendisine iki tane belge gönderdiğini ifade ederek, "Biri İçişleri Bakanlığından diğeri ise Adalet Bakanlığı'ndan. Adli Sicil Kaydı ve GBT. Her ikisinden de temize çıkmış. Yani Ali Yasak'ın temiz kağıtları bunlar" dedi.

Arslan, "Hem İçişleri hem Adalet Bakanlığı Ali Yasak'a temiz kağıdı vermiş bana ne demek düşer" diye konuştu.