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Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs'ten korunmanın en etkili yolu 'tuzlu su çözeltisi'

02 Şubat 2020 13:51

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 300'ü aşarken İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Erbaş, Koronavirüs'ün ne olduğunu, bulaşıcılık seviyesini ve virüsten nasıl korunulması gerektiğini anlattı. Erbaş, virüsten korunmada en etkili yolun, 'tuzlu su çözeltisi' olduğunu söyledi. 

Koronavirüs'ün normalde burun akıntısı ve faranjit yapan bir virüs olduğunu söyleyen Erbaş, "Ama bu virüs  yarasadan insana atladı, mutasyon geçirdi ve onun için vahşi bir yapıya dönüşmüştür. SARS virüsü de öyleydi. Yine Mers de öyleydi. Aynı Korona'dır, O da vahşidir. Yine Mers de öyleydi. Sars, Mers, yeni çıkan virüsümüz de Yeni Korona"  dedi. 

"SARS, MERS ve Yeni Koronavirüs'ün diğer Korona'dan farkı aşağıya doğru akciğere inmesi ve akciğer yetmezliği yapmasıdır" diyen Erbaş, "Bildiğiniz akciğeri yakıyor virüs, böyle bir özelliği var. Bulaşıcılığı çok fazla değil, SARS virüsüne göre bulaşıcılığı biraz daha düşük, hemen bir odaya girdiğimizde orada bir insan varsa atlamaz bize ama tabii korunmak zorundayız çünkü ölümcüllüğü yüzde 3'lerde..." diye konuştu.

50 yaş üstü vatandaşlar, akciğer hastaları, şeker hastaları, kanser hastaları ve çocukların virüse karşı daha dikkatli olması gerektiğini savunan Erbaş, "Virüse karşı en büyük korunma yolu tuzlu su çözeltisi, yarım litre suya 5 çay kaşığı tuz koyup karıştıracağız. Onunla gargara yapacağız ve suyu burna vereceğiz. Suyu burna verdikten sonra başı geriye atarak suyun ağızdan çıkmasını sağlamalıyız ki geniz yıkansın" ifadelerini kullandı. 

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