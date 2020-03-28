Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mart 2020

28 Mart 2020 18:25
Koronavirüs'te bugün ne oldu? Vaka sayısı 600 bine yaklaştı, dünya genelinde 27 bin 364 kişi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler'den hükümetlere acil çağrı: Salgın cezaevlerini kasıp kavurabilir, sonuçlar felaket olabilir
Rusya, Koronavirüs'e karşı ilaç geliştirdiğini iddia etti
Kemal Kılıçdaroğlu: Yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ile karantina ihtiyacı olduğu açıktır
Türkiye'nin bütün illerinde şehirlerarası otobüsler izne bağlandı
KKTC'de Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
THY: Gece yarısından itibaren yurt içinde sadece 14 büyükşehire sefer yapacağız
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Ünal: Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirme nedeniyle salgın büyüyor
Koronavirüs raporu: Felaket senaryosunda Türkiye'de 1 milyondan fazla kişi hastalığa yakalanabilir
Dr. Mehmet Öz ve Nusret Instagram'da canlı yayında buluştu: Bu virüsü boğacağız
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