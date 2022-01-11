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DP'li Enginyurt savcılığa seslendi: Melih Gökçek’i derhal tutuklayın, Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir

"FETÖ’cülüğün miladı mı olur?”

11 Ocak 2022 09:45

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde eskiden kalma çok sayıda FETÖ’cü olduğunu söyleyen ve “Genel sekreterim Kamil Kılıç FETÖ’cüydü” diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, “Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum. Melih Gökçek’i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir. FETÖ’cülüğün miladı mı olur” dedi.

Enginyurt, TV5 kanalında katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Enginyurt, paylaşımına “Melik Gökçek derhal tutuklansın” notunu düştü. Enginyurt, paylaştığı videoda şunları söyledi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum. Melih Gökçek’i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir. FETÖ’cülüğün miladı mı olur? Galatasaraylı İsmail’i 1996 yılında Fethullah Gülen’le resim çektirdi diye tutukladın; devlet memurlarını öğrencilik hayatında FETÖ yurtlarında kaldı diye attın, FETÖ dershanesine gitti diye attın; gariban çocukları FETÖ’nün dershanesinde, yurdunda kaldı diye hapse attın; Bank Asya’ya para yatıranı attın, Zaman Gazetesi’ne abone olanı attın. ‘Zaman Gazetesi’ne 365 bin TL verdim’ diyen adam hala televizyonlarda konuşuyor. ‘Ben FETÖ’cüleri işe aldım, onlarla çalıştım’ diyen adam hala televizyonlarda konuşuyor. Utanmadan, sıkılmadan Temel Karamollaoglu’na diyor ki ‘Hangisiyle haşrolmak istersin’. Melih Gökçek, seninle haşrolmayı Allah nasip etmesin. Seninle haşrolmayacağımız kesin. Hakikaten Allah resulü doğru diyor: ‘Kişi sevdiğiyle beraberdir.’ Sen sevmediğimiz, nefret ettiğimiz bir adamsın. Senin gideceğin yer, olsa olsa ancak cehennem olur. Seninle bir olmayacağımız kesin."

Demokrat PartiAnkara Büyükşehir BelediyesiFETÖAnkaraCemal Enginyurt

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