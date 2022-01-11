DP'li Enginyurt savcılığa seslendi: Melih Gökçek’i derhal tutuklayın, Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde eskiden kalma çok sayıda FETÖ’cü olduğunu söyleyen ve “Genel sekreterim Kamil Kılıç FETÖ’cüydü” diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, “Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum. Melih Gökçek’i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir. FETÖ’cülüğün miladı mı olur” dedi.

Enginyurt, TV5 kanalında katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Enginyurt, paylaşımına “Melik Gökçek derhal tutuklansın” notunu düştü. Enginyurt, paylaştığı videoda şunları söyledi: