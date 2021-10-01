DP’li Enginyurt: Gökçek’in ifadesinin ardından AKP’de çözülme başladı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in FETÖ/PDY'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki soruşturma kapsamında verdiği ifadenin ardından AKP’de çözülmelerin hızlandığını söyledi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisi hakkında attığı bir tweet’i hatırlatarak çağırıda bulundu.

Enginyurt, "Melih Gökçek, benimle ilgili bir tweet atmış. Eski tweet’imi paylaşmış. Melih Gökçek, dinliyor musun, dinlemiyor musun? Tekrar söyleyeyim, ben MHP'den fındık üreticisinin hakkını savunduğum, Cumhur İttifakı’na aykırı konuştuğum için, Cumhur İttifakı ilkelerine uymadığım için MHP Genel Başkanı tarafından ihraç edildim. Hamdolsun Allah'a. FETÖ'cü olduğum, namussuz, hırsız olduğum için, devletin parasını yediğim, çaldığım için, belediye başkanlığı yaptığım makamda adıma hırsız denildiği için değil; milletin hakkını ve hukukunu savunduğum için ihraç edildim. Senin tabirinle kovuldum. Bundan onur ve şeref duyuyorum" dedi.

Melih Gökçek'in FETÖ/PDY’ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki soruşturma kapsamında verdiği ifadeyle AKP içinde çözülmelerin başladığını ifade eden Enginyurt, “Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Savcılığına ilk ifadesini vererek, zorlamayla da olsa, baskı kursalar da, adaleti tesir altında bırakmaya çalışsalar da bir başlangıç yaptı. Bunun devamı gelecektir. Çözülme başladı. AK Parti'de bir çöküş var. AK Parti'de bir moral ve motivasyon çöküşü var. Ayrılmalar var, sorgulamalar başladı. İnsanlar, birçok şeyi hazmedemiyor artık” şeklinde konuştu.