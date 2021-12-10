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DP Genel Başkanı Uysal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘döviz bozdurun’ yanıtı: Siz önden buyurun

"Önden buyurun beyler' diyoruz"

10 Aralık 2021 14:15

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, vatandaşlara yastık altındaki dövizlerini bozdurma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Yastık altındaki dövizlerini bozanların neler kaybettiği ortada. Lütfen siz önden buyurun" yanıtını verdi. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, vatandaşlara yastık altındaki dövizlerini bozdurma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Uysal, "Önce haksız kazanılmış ‘kirli paralar' yastık altından, kasalardan, off-shore hesaplardan çıksın'' diyerek şunları söyledi;

"Önden buyurun beyler' diyoruz"

"Sayın Erdoğan vatandaşın cebindekini aldığı yetmedi, şimdide yastık altındakine gözünü dikmiş. Dün bir çağrı yaparak, yastık altında dövizi bulunan, bankada dövizi bulunan vatandaşlarımızı, yeni ekonomi programı diye takdim edilen, bu imkânlardan yararlanmak için piyasaya çıkarmalarını tavsiye etmiş.

Bunca zaman uyguladıkları politikalara inanarak, geçmişte yapılan çağrılara güvenerek, yastık altındaki dövizlerini bozanların ne kadar kaybettiği ortadadır. Bugün de böyle bir çağrıyı vatandaşa yapmak yerine, öncelikli olarak bu süreç içerisinde kirli kaynaklardan haksız bir şekilde elde edilmiş, yastık altında off-shore hesaplarda, bankalarda duran kaynakların, bu dövizlerin ortaya çıkması çok daha önemli olur. O açıdan önden buyurun beyler diyoruz."

 
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