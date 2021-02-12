Döviz bürosunda gasp anları

Gaziantep'te, bir kişi 70 bin TL değerindeki dövizini bozdurduktan sonra iş yerinde oturup parasının bir kısmını saymaya başladığı anlarda gasp edildi.

Yoldan geçerken içerde paya sayıldığını gören bir kişi içeri girerek gasp yaptı. Kucağında saydığı paraları gasp edilen Muhammed Esad ve döviz bürosu görevlileri, peşinden koştukları şüpheliyi yakalayamayınca polisten yardım istedi.

Döviz bürosunun ve bölgede bulunan 200'ün üzerinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini belirledi. İ.G., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.