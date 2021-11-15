Dorsesi elektrik tellerine temas eden kamyon sürücüsünü elektrik çarptı

Derince'de kamyon sürücüsü E.L.G., yan yolda durup kamyon dorsesini henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yukarı kaldırmaya başladı. Bu sırada dorse elektrik tellerine temas etti. Durumu fark etmeyen sürücü, dorseyi elleyince akıma kapıldı.

Yere yığılan sürücüyü fark edenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.L.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.