T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dorsesi elektrik tellerine temas eden kamyon sürücüsünü elektrik çarptı

Ağır yaralanan E.L.G. hastaneye kaldırıldı

15 Kasım 2021 13:41

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kamyon dorsesini yukarıya kaldıran sürücü, dorsenin elektrik tellerine temas etmesi neticesinde ağır yaralandı.
 
Derince'de kamyon sürücüsü E.L.G., yan yolda durup kamyon dorsesini henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yukarı kaldırmaya başladı. Bu sırada dorse elektrik tellerine temas etti. Durumu fark etmeyen sürücü, dorseyi elleyince akıma kapıldı.
 
Yere yığılan sürücüyü fark edenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.L.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.
 
Olay öncesi ve sonrası ile güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün dorseyi kaldırmasının ardından yere yığıldığı görülüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
 
Kaynak: İHA
elektrikkamyon

Diğer Videolar

Saadet İstanbul'dan 'Kuyruklara Bakma' videosu; "Bu filmi bitireceğiz"

CHP'li Başarır: Siz AK parti olarak değil sanki bir akbaba olarak çöktünüz bu ülkenin üzerine

ABD'de öğrencisine aşı yapan öğretmen gözaltına alındı

Hırsızlığı fark edince tokat atarak dışarı çıkarttı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ocak 2022

Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24