Dondurma çalan hırsızı çocuklar yakaladı

Diyarbakır’da geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde bir dükkanın önünde bulunan dondurma dolabının kapağını açan hırsız buradan dondurma çaldı. Bu sırada hırsızı gören çevredeki çocuklar, çalınan dondurmaları zanlının elinden alarak tekrar dolaba bıraktı.

Dükkan sahibi Mehmet Tavacıoğlu, "Kapalı olduğumuz günlerde zaten mağdur oluyoruz. Hangi yüzle, akla böyle hırsızlık yapıyorsunuz. Sadece onu ifşa etmek ve deşifre olmasını istiyorum. Bana yaptı başka esnaf arkadaşıma yapmasın. Tek isteğim bu ben maddiyat peşinde değilim, o dondurmaları o çocuklara ısmarladım, duyarlıklarından dolayı. Geleceğimizin nesilleri çocuklarımızdır" dedi.