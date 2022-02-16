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Donmak üzereyken bulunan iki ayı yavrusu kurtarıldı

İki ayı yavrusu, koruma altına alındı

16 Şubat 2022 20:50

Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, koruma altına alındı. Kastamonu'ya getirilen ve donma tehlikesi geçiren yavrular, vücut ısılarının düşmesi nedeniyle kuvözde tutuluyor. Anneleri bulunamayan yavrular zaman zaman sıcak su torbası ve saç kurutma makinesiyle ısıtılıyor.
 
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde köpeklerin havlaması ile bir çiftçi tarafından donmak üzereyken bulunan 10 günlük iki bozayı, ekiplere teslim edilerek koruma altına alındı.
 
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılık yapan Veysel Çifçi, hayvanlarını sulamak için köpekleri ile birlikte köy merasına çıktı. Köpekler merada bulunan kayalık alanda havlamaya başlayınca Veysel Çifçi, köpeklerin tepki verdiği alana yöneldi. Kayalık alanda köpeklerin yeni doğmuş 2 yavru bozayıya havladığını gören Çifçi, donmak üzere olan yavru bozayıları bulundukları yerden alarak sıcak ve güvenli yere götürdü.
 
Daha gözleri bile açılmamış ve soğuktan titreyen yavru ayıları ısıtan Çiftçi, durumu Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Gözlem altına alındılar

İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Karafasıl köyüne giderek yavru ayıları Çiftçi'den teslim aldı. Ekipler tarafından il merkezine getirilen ve vücut sıcaklıkları bir hayli düşen 2 boz ayı yavrusu yoğun bakım ünitesine alındı. Düşen vücut ısılarının normal dengeye ulaşması için saç kurutma makinesi yardımıyla ısıtılmaya çalışılan yavruların, yaşam destek ünitesine konularak tedavilerine başlanıldı. Gözlem altına tutulacak olan yavru bozayıların sağlık durumları kontrol edilecek. Tedavileri yapılan ayıların bir yandan da bulundukları alanda annesi aranacak. Yavru ayıların annesi bulunamazsa Sinop’ta bulunan yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine gönderilecek.

''Gıdalarını verip gidişatını değerlendireceğiz''

2 erkek yavru kardeş ayıların gözlerinin dahi açılmadığını ifade eden Veteriner Sefa Hebipoğlu, "Muhtemelen yuvalarından alınmış. Annelerinin olmadığı söylendi. Jandarma ve milli parklar ekipleri beraber getirdi. İlk müdahaleleri yapılacak. Sonrasında beslenmeleri sağlanırsa eğer rehabilitasyon merkezine sevk edeceğiz. Biz ilk aşamada sağlık durumlarının iyiye gitmesini sağlayacağız. Şu anda stabil duruyorlar ama vücut ısıları düşük olduğu için yoğun bakım ünitesinde vücut ısılarını yükselteceğiz. Gıdalarını verip gidişatını değerlendireceğiz” dedi.

''Bir hafta annesi aranarak annesine verilmeye çalışılacak''

Hayvanların yaşamsal sıkıntılarının sona erdiğinde Sinop’a sevk edileceğini kaydeden Hebipoğlu, “Bir hafta annesi aranarak annesine verilmeye çalışılacak. Eğer gerçekten annesi bulunmazda hayatları boyunca milli park alanında kalacaklar. Hayatlarını orada devam ettirecekler” diye konuştu.
 
Kaynak: İHA
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