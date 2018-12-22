Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

Zonguldak'ta, testis kanseri olan ve valilikten spermlerini dondurmak için yardım talebinde bulunan K.A. (33), istediği miktarda paranın verilmemesi üzerine valilik binasının 5'inci katına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna ederek, indirdiği K.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay, saat 17.00 sıralarında, Zonguldak Valiliği'nde meydana geldi. Testis kanseri olduğu belirtilen K.A., iddiaya göre, yardım için Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu. Vakıf tarafından para ve kıyafet yardımı yapılan K.A., testis kanseri olduğunu ve ileride çocuk sahibi olamama riski bulunduğunu belirterek, spermlerinin dondurulması için kendisine 5 bin liralık yardım yapılmasını talep etti. K.A.'ya, fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeme yapılabileceği söylendi. Gereken parayı istediği an alamamasına sinirlenen K.A., valilik binasının 5'inci kata çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Kendisini boşluğa bırakacağını söyleyen K.A., polislerin ikna etmesinin ardından indirildi. K.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.