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Donarak şehit olan askerlere hakaret eden 16 yaşındaki genç ev hapsine alındı

31 Ekim 2018 14:25

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında yapılan operasyon sırasında tipi nedeniyle donarak şehit olan Uzman Çavuş Asım Türkel (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'e (26) F.G. (16) adlı çocuk sosyal medya üzerinden hakaret etti. Bu paylaşımı gören vatandaşlar polisi arayarak F.G.'den şikayetçi oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Zanlının şehitlere ait olmayan kar altında yatarken ölen iki şahsın fotoğraflarını kendine ait sosyal medya hesabından paylaşarak şehitlere hakaret ettiği tespit edildi. Polisler zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak emniyet müdürlüğüne getirdi. Yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edilen zanlının, Adanaspor alt yapısında futbol oynarken hırsızlık olayına karıştığı için takımdan atıldığı, hırsızlıktan 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan F.G., "Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlının savcıya "Paylaşımı ben yaptım hesap benim ancak bunun suç olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. F.G. tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıya ev hapsi cezası verdi.

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