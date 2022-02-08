Donarak ölen düzensiz göçmenlere ilişkin Gergerlioğlu: Yunanistan yetkilileri hesap vermeli, tamamen ölüme terk etme ve bir cinayet hadisesi var ortada

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Gegerlioğlu, Yunanistan sınırında kıyafetleri alınarak geri itilen ve donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 19'a ulaştığını söyledi. Gergerlioğlu, "Korkunç bir durum, bir insanlık ayıbı. Yunanistan’ı şiddetle kınıyorum! Yunanistan yetkililerinin bir hesap vermesi lazım. Böyle bir skandal olamaz tamamen ölüme terk etme ve bir cinayet hadisesi var ortada." diyerek tepkisini gösterdi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin açıklama yaptı. Edirne'nin İpsala ilçesinde 7 cesedin daha bulunmasıyla donarak ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 19'a yükseldi.

"Yunanistan’ı şiddetle kınıyorum!"

Mültecilerin büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Gergerlioğlu, açıklamalarında şunları söyledi:

"Yunanistan’ın geri itmesinden dolayı soğukta donarak hayatını kaybeden 19 kişi oldu! Mülteciler zaten değersiz insanlar olarak görüldüğü için yeterli yankı oluşmadı ama 19 kişi hayatını kaybetti. Maalesef ki böyle bir şantaj malzemesi, bir blöf malzemesi olarak görünen mülteciler sınırlarda hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar.

Acımasızca üstleri başları soyularak geri itiliyorlar ve hiç kimse de bu konuda bir çözüm bulmak istemiyor! Avrupa: “Bize gelmesin de ne olursa olsun!” diyor, insanlar Avrupa'ya gitmeye çalışıyor çünkü üçüncü dünya ülkelerinde büyük zulümler yaşıyorlar. Ülkemizde de hakeza öyle ve Ege, Meriç sınır kapılarında, Ege, Meriç sularında maalesef ki hayatlarını kaybediyorlar. Korkunç bir durum, bir insanlık ayıbı.

Yunanistan’ı şiddetle kınıyorum! Maalesef ki bir insanlık dramı yaşandı ve bunu yaşatan da Yunanistan. Yunanistan yetkililerinin bir hesap vermesi lazım. Böyle bir skandal olamaz tamamen ölüme terk etmeye ve bir cinayet hadisesi var ortada."