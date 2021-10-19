Donanma eğitim gemisi köprüye çarptı

Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir eğitim gemisi, Ekvador'da bir nehirde seyir halindeyken yaya köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi alabora olmaktan kurtarılırken, gemiye eşlik eden römorkör battı.

Çarpmanın etkisiyle gemi alabora olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi ancak gemi devrilmekten son anda kurtuldu. Gemiye eşlik eden römorkör ise çarpmanın etkisiyle savrularak alabora oldu. Ekvador Donanması’ndan yapılan açıklamada, römorkörün sürüklendiği ve Guayas Nehri sularında battığı bildirilerek, “İlgili acil durum protokollerini etkinleştirdik ve ilgili birimlere gerekli yardımı sağlıyoruz” denildi.