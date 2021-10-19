T24 LogoT24 Logo
Haberler

Donanma eğitim gemisi köprüye çarptı

Gemi devrilmekten son anda kurtuldu

19 Ekim 2021 16:41

Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir eğitim gemisi, Ekvador'da bir nehirde seyir halindeyken yaya köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi alabora olmaktan kurtarılırken, gemiye eşlik eden römorkör battı.

Çarpmanın etkisiyle gemi alabora olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi ancak gemi devrilmekten son anda kurtuldu. Gemiye eşlik eden römorkör ise çarpmanın etkisiyle savrularak alabora oldu. Ekvador Donanması’ndan yapılan açıklamada, römorkörün sürüklendiği ve Guayas Nehri sularında battığı bildirilerek, “İlgili acil durum protokollerini etkinleştirdik ve ilgili birimlere gerekli yardımı sağlıyoruz” denildi.

 

Donanma eğitim gemisiBrezilya Deniz KuvvetleriEkvadorköprüye çarptı

Diğer Videolar

Antalya’da şiddetli fırtına çilek seralarını vurdu

Antalya’dan fotokapan görüntüleri; yaban domuzu, kurt, at, vaşak

New York'ta Noel ağacı ateşe verildi

ASELSAN Genel Müdürü Görgün'den mesaj: Milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız

Akşener: Sayın Erdoğan, tutunacak bir dal arayan esnafımızın, gençlerimizin, çiftçilerimizin bu sesini duyacaksın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24