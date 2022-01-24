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Donan çayın üzerinden oyun oynayan çocuklar suya düştü

Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar, daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı

24 Ocak 2022 12:24

Kahramanmaraş’ta çocuklar, oynadıkları buzun kırılması ile suyun içine düştü.Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi’ndeki Göksu Çayı’nın buz tutmasıyla çayın üzerinde dans ederek oynayan çocukların görüntüsü dikkat çekti.

4 çocuk buz tutan su birikintinin üstünde kaymaya başladı. Buz üzerinde oynayan çocuklar buzun kırılması ile bir anda kendilerini suyun içinde buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde çocukların buz üzerinde oynaması ve buzun kırılıp çocukların suyun içine düştüğü görülüyor. Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar, daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı.

Kahramanmaraşbuzkarsoğuk havaGöksu Çayı

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