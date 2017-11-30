Donald Trump'ın Twitter hesabını donduran kişi Türk çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aktif bir şekilde kullandığı twitter hesabı Kasım ayı başında 11 dakikalığına dondurulmuştu. Trump, hesabı aktif hale getirildiğinde attığı ilk mesajla twitter çalışanlarını hedef almıştı. Trump'ın twitter hesabının, kurumun San Francisco'daki merkezinde çalışan Bahtiyar Duysak adında genç bir Türk mühendis tarafından dondurulduğu ortaya çıktı. Twitter'da bir ay görev yapan Bahtiyar Duysak, son iş gününde Trump'ın hesabını dondurduktan sonra yaşadığı ülke Almanya'ya dönmüş. Bahtiyar Duysak son iş gününde bilgisayarı kapatmadan kısa süre önce Trump'ın twitter hesabıyla ilgili bazı şikayetler aldığını ve çıkmak üzere olduğu için Trump'ın hesabını dondurarak bilgisayarı kapattığını söylüyor. Binadan çıktıktan sonra bir kadının kendisine Trump'ın twitter hesabıyla ilgili bir konuyu açtığını, kısa sürelik şaşkınlığın ardından olayın farkına vardığını belirtiyor. Duysak'a göre twitter hesabı 'yanlışlıkla' donduruldu Donald Trump gibi önemli figürlerin twitter hesapları dondurulmaya karşı korumalı. Bu gibi kullanıcıların yazdıkları mesajları kamuoyunu ilgilendirdiği için 'haber değeri' niteliği taşıyor. Ancak korumalı olmasına rağmen küçük bir istisna bulunuyor. Almanya'ya dönen Bahtiyar Duysak, bu konuyla ilgili incelemenin daha da derinleşmesi ve daha fazla baş ağrısına neden olmasından endişeleniyor. Bunun kasten yapılmadığı söyleyen Duysak, "Hiçbir kuralı ihlal etmedim."dedi.