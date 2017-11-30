T24 LogoT24 Logo
Haberler

Donald Trump'ın Twitter hesabını donduran kişi Türk çıktı

30 Kasım 2017 17:01

ABD Başkanı Donald Trump'ın aktif bir şekilde kullandığı twitter hesabı Kasım ayı başında 11 dakikalığına dondurulmuştu. Trump, hesabı aktif hale getirildiğinde attığı ilk mesajla twitter çalışanlarını hedef almıştı. Trump'ın twitter hesabının, kurumun San Francisco'daki merkezinde çalışan Bahtiyar Duysak adında genç bir Türk mühendis tarafından dondurulduğu ortaya çıktı. Twitter'da bir ay görev yapan Bahtiyar Duysak, son iş gününde Trump'ın hesabını dondurduktan sonra yaşadığı ülke Almanya'ya dönmüş. Bahtiyar Duysak son iş gününde bilgisayarı kapatmadan kısa süre önce Trump'ın twitter hesabıyla ilgili bazı şikayetler aldığını ve çıkmak üzere olduğu için Trump'ın hesabını dondurarak bilgisayarı kapattığını söylüyor. Binadan çıktıktan sonra bir kadının kendisine Trump'ın twitter hesabıyla ilgili bir konuyu açtığını, kısa sürelik şaşkınlığın ardından olayın farkına vardığını belirtiyor. Duysak'a göre twitter hesabı 'yanlışlıkla' donduruldu Donald Trump gibi önemli figürlerin twitter hesapları dondurulmaya karşı korumalı. Bu gibi kullanıcıların yazdıkları mesajları kamuoyunu ilgilendirdiği için 'haber değeri' niteliği taşıyor. Ancak korumalı olmasına rağmen küçük bir istisna bulunuyor. Almanya'ya dönen Bahtiyar Duysak, bu konuyla ilgili incelemenin daha da derinleşmesi ve daha fazla baş ağrısına neden olmasından endişeleniyor. Bunun kasten yapılmadığı söyleyen Duysak, "Hiçbir kuralı ihlal etmedim."dedi.

ETİKETLER

donald trumptrump twitter hesabıtrump twitter hesabını türk dondurdudonald trump

Diğer Videolar

Gelecek Partisi'nden 'Ege Adaları' paylaşımı: Hangisi doğru söylüyor; Akar mı, Çavuşoğlu mu?

Kobe Bryant destek tweeti atmıştı; Soma faciasında yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri Bryant'ı andı

Elazığ depreminin MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Yoldan çıkan kamyonet otoparka düşüp park halindeki aracı böyle ezdi

Manisa'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Vuhan'da ikinci hastanenin inşası sürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24