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Donald Trump, sağlık durumunu Dr. Mehmet Öz'e açıkladı

15 Eylül 2016 15:31

ABD'de yaklaşan seçimler öncesi sağlık durumu tartışma konusu olan başkan adaylarından Donald Trump, kontrollerinin sonuçlarını Amerikan Fox kanalında yayınlanan Dr. Mehmet Öz'ün programında belgeleriyle açıkladı. Trump'ın sunduğu belgelere göre, herhangi bir ciddi sağlık problemi bulunmuyor. ABD'de başkanlık seçimleri yakınlaştığından bu yana Clinton ve Trump'ın sağlık durumları da tartışma konusu oldu. Her iki partinin üyeleri de, diğer başkan adayının sağlık koşulları açısından görevini yerine getiremeyeceğini iddia ediyor. Ayrıca yakın bir zamanda Trump'ın akıl sağlığı ile ilgili iddialar ortaya atılmış ve bu konuda değerlendirme yapılması ve kamuya duyurulması etik dışı kabul edilerek, psikiyatristler tarafından uygun bulunmamıştı. Clinton ise 2012'de ciddi bir beyin sarsıntısı geçirmişti. Son olarak zatürreye yakalandığı ortaya çıkmıştı.

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Donald Trumpsağlık durumuMehmet Öze açıkladı

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