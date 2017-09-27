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Donald Trump: Okyanusun ortasına kamyon süremeyiz!

27 Eylül 2017 13:51

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay kasırgalardan dolayı büyük hasar gören Porto Riko'ya yeterli yardımın ulaştırılmamasına dair eleştirileri, "Okyanusun ortasında bir ada. Kamyonlarınızı oraya süremezsiniz" diye yanıtladı. Bu açıklaması Trump'ın yine ‘coğrafya bilgisinin' sorgulanmasına sebep oldu. Maria kasırgası Karayipler'de 27 can aldı İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yaptığı bir basın toplantısında konuşan Trump, "Adada olduğu için bu en zor iş. Okyanusun ortasında bir adada. Bu büyük bir okyanus. Gerçekten çok büyük bir okyanus" dedi. Aynı ‘bahanesini' Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada da tekrarlayan Trump, "Okyanusun ortasında. Başka eyaletlerden oraya öylece kamyonlarınızı süremezsiniz" diye konuştu. Porto Riko'ya yeterli yardımın gitmemesinden dolayı eleştirilen Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası Florida ve Texas gibi merkezine kadar gidip dağıtım yapabileceğimiz bir yer değil. Bu Atlas Okyanusu denen bir yer. Zor iş."

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Donald Trump: Okyanusun ortasına kamyon süremeyiz!

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