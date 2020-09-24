Doluluk oranı yüzde 11'e düşen Sazlıdere Barajı'nın son hali

İstanbul'da yağışsız yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,25’e indi. Sazlıdere Barajı’nın su seviyesi ise yüzde 11,23 seviyesine düştü. Suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görüldü. Ayrıca baraj çevresine piknik yapmaya gelen vatandaşların çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti.