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Doludan etkilenen Adanalı çiftçiden CHP'li Barut'a: Bizim bir an önce hasarlarımızı karşılasınlar sigorta olarak

"20 gün sonra bu bölgede ilk hasatlar başlayacaktı"

13 Nisan 2021 08:36

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'nın Karataş Ovasındaki Tuzla bölgesinde 1 Nisan'da etkili olan dolu yağışının mağdur ettiği karpuz üreticilerinin zarar gören ekili alanlarını ziyaret etti. Çiftçi Erhan Kurman, "3 bin dönüm arazi bu şekilde mahvoldu. Yerle bir oldu. Bunun meyve vereceğine inanmıyoruz. Devletimizin gelip çiftçilerin hasarını görmeleri lazım. TARSİM geldi gördü. Bizim bir an önce hasarlarımızı karşılasınlar sigorta olarak" dedi.

Dolu afeti nedeniyle çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını, karpuz üreticilerinin zararlarının karşılanmasını beklediklerini dile getiren TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, şunları söyledi:

"Dolu nedeniyle karpuz tarlası zarar gördü. Bu bölge ilk turfanda karpuzun üretildiği yer. 20 gün sonra bu bölgede ilk hasatlar başlayacaktı. Hasata ramak kala bölgedeki dolu zararı üzücü oldu. Üreticiler şunu istiyor, ‘Mayıs ayında hasadını yapacağımız bir döneme gelmiştik. Telafisi zor olan bir dönemdeyiz. Devletin şefkatli kollarını hissetmek istiyoruz' diyor. Bir an önce zararlarımızı telafi etsinler gerek devlet gerek TARSİM vasıtasıyla ayakta kalmak istiyorlar. Tarım Bakanı ilgili yerlere talimat versin.”

"Mağdur üreticiler de yardım istedi"

Karataş İlçesi'ne bağlı İnneplihöyüğü Köyü'nde 500 dönüm alanda karpuz eken ve dolu nedeniyle büyük zarar gören çiftçi Erhan Kurman şunları söyledi:

"Ocak ayında ektiğimiz karpuzu 1 Nisan'da dolu vurdu. Bu ürünlerimizin tamamı TARSİM’de sigortalıdır. Biz devletimizden şunu bekliyoruz. TARSİM olarak yaklaşık 3 bin dönüm arazi bu şekilde mahvoldu. Yerle bir oldu. Bunun meyve vereceğine inanmıyoruz. Devletimizin gelip çiftçilerin hasarını görmeleri lazım. TARSİM geldi gördü. Bizim bir an önce hasarlarımızı karşılasınlar sigorta olarak. Biz de bunları söküp yerine yer fıstığı ekmeyi düşünüyoruz. Bunun maliyeti çiftçiye göre en düşük 5,5-6,5 lira arasında. Toplamda 3 bin dönüm alan zarar gördü."

TARSİM’in zararlarını karşılamayacağını bilmediklerini söyleyen bir diğer üretici, “Şu an da belli bir şey yok. Bir ay sonra geleceklerini söylediler. Zarar tespiti yaptılar gittiler. Biz de karpuz ekmiştik” dedi.

(ANKA)

doluayhan baruterhan kumanadanakarpuz

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