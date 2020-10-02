Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!

“Trafik sigortası dolu hasarını karşılamaz"

Dolu yağışının sigorta şirketleri tarafından senede bir kez beklediği hasar durumlarından olduğunu belirten Murat Çiftçi,“Trafik sigortası bu tarz hasarları karşılamaz. Bu tarz hasarın karşılanması için kasko poliçenizin olması gerekir. Teminat içeriği burada bütün risklerde önemlidir ama genel bir kasko poliçesi aldığınızda dolu teminatı otomatik olarak verilir. Eğer poliçenizin yapısı dahilinde açık bir şekilde dolu hasarlarını dahil olmadığını gösteren bir maddeniz yok ise almış olduğunuz kasko poliçesi böyle bir hasarı öder. Kullanıcılar nasıl olsa sigortam var işim yokken buna başvururum tarzında düşünürler. Genel şartlarda hasar gerçekleştikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine müracaat edilmesi ve gerekli dosyanın açtırılması gerekir. Böylelikle poliçeden kazanmış olduğunuz haklarınız kaybetmemiş olursunuz. Hasar gerçekleştikten sonra zamanında sigorta şirketlerini bildirim yapmak büyük önem teşkil ediyor” şeklinde konuştu.

“Mini onarım dahilinde hasarsızlık sistemi bozulmaz"

Sözlerine devam eden Çiftçi, “Dolu teminatı otomatik olarak tüm teminatlarda gelen bir ürün. Eğer çok bir ucuz ürüne yönelmediyseniz o almış olduğunuz hangi sigorta şirketinden olursa olsun kasko ürünün içerisinde mutlaka dolu teminatı olur. Hasar oluştuktan sonra hasarın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre birçok hasar sigorta şirketinin mini onarım dahilinde değerlendirilir. Hasarsızlık sistemi bozulmaz burada. Bazı sigorta şirketlerinde ise aracın ciddi bir tamire ihtiyacı durumunda hasarsızlık durumu bozulabilir” ifadelerini kullandı.