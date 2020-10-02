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Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!

“Trafik sigortası bu tarz hasarları karşılamaz; 5 iş günü içerisinde sigorta şirketinize başvurun"

02 Ekim 2020 10:56

İstanbul’da geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışının ardından, binlerce araç hasar gördü. Yağışın etkisiyle araçlarda meydana gelen göçüklerin onarımlarının sigorta kapsamına dahil olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, hasarın oluştuğu günden itibaren 5 iş günü içerisinde mağdurların sigorta şirketlerine bildirim yapılması ve ilgili dosyanın açtırılması gerektiğinin altını çizdi. Kasko poliçesi alındığında genel olarak dolu teminatının otomatik olarak verildiğinin altını çizen Çiftçi, “Eğer poliçenizin yapısı dahilinde açık bir şekilde dolu hasarlarının dahil olmadığını gösteren bir maddeniz yok ise almış olduğunuz kasko poliçesi böyle bir hasarı öder” diye konuştu.

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