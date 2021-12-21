Doları 18,30 liradan alıp 12,15'e bozduran vatandaş: Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu

Döviz kurlarında düşüşlerin görülmesinin ardından satış yapmak için büroya giden bir vatandaş doları 18,30 liradan alıp 12,15 liraya bozdurduğunu ifade ederken, yaşadığı zarara rağmen doların çakılmasının kendisini memnun ettiğini belirtti. Vatandaş, "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" dedi.

Dolar dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından yüzde 22'lik değer kaybı yaşamış ve 13,50 seviyelerine kadar düşmüştü. HaberTürk'te Kübra Par'a konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 1 milyar dolar bozdurulduğunu ifade etmişti.

Döviz kurlarında düşüşlerin görülmesinin ardından satış yapmak için büroya giden bir vatandaş da doları 18,30 liradan alıp 12,15 liraya bozdurduğunu ifade ederken, "Bana göre düşmesi gerekiyordu, zarar etsem de iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA