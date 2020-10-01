"Dolar neden bu kadar yükseldi?" sorusuna verdiği cevap: Avrupa’ya özeniyoruz, sokakta öpüşmeler başlıyor

'Döviz kurlarının son günlerdeki yükselişini' bir gence soran muhabir aldığı cevap karşısında şoka uğradı. Genç vatandaş "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna "Biz Avrupa’ya özeniyoruz. Bizim milletimiz özeniyor. Sokakta öpüşmeler sevişmeler başlıyor" dedi. Muhabirin "Bu yüzden mi yükseliyor dolar?" sorusuna ise vatandaş, "Başka ne olabilir ki?" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programını (YEP) açıklamasının ardından muhabirler sokaklara inerek vatandaşın yorumunu sordu. 'Sade Vatandaş' adlı Youtube kanalında bir gencin verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Berat Albayrak’ın “Dolar beni ilgilendirmiyor. Yakında enerji ithal edeceğiz” sözlerini “Her an her şey olabilir. Ne olacağımız belli değil” diyerek yorumlayan genç “Dolar neden bu kadar yükseldi?” sorusuna ise “Biz Avrupa’ya özeniyoruz. Bizim milletimiz özeniyor. Sokakta öpüşmeler sevişmeler başlıyor" yanıtını verdi. Muhabirin "Bu yüzden mi yükseliyor dolar?" sorusuna ise vatandaş, "Başka ne olabilir ki?" şeklinde cevap verdi.