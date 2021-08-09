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Dolandırıldığını iddia eden kadın, otomobili böyle taşladı

09 Ağustos 2021 10:21

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, kendisini dolandırdığını iddia eden kişinin aracını taş yağmuruna tuttu. Öfkesini araçtan çıkartan kadın, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. 

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesin araçtan çıkardı. Kedisini dolandıran kişinin aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı. Kadın bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. 

istanbul esenyırtkızgın kadın arabayı taşa tuttu

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