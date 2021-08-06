Dolandırıldığını düşünen Fransız turist ile taksici birbirine girdi

İstanbul Esenyurt’ta iddialara göre bir taksici, Fransız turistlerden fazla ücret isteyince tartışma çıktı.

Taksicinin üstüne yürüyen ve 'polis çağırın' diye etraftaki vatandaşlardan yardım isteyen Fransız turist, taksiciyi dakikalarca bekleterek hakkını aramaya çalıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici arabasına binen Fransız uyruklu turistlerden yolculuk sonunda fazla para istedi. Durumu fark eden Fransız turistlerden birisi taksiciye fazla para istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Araçtan dışarıya da taşan tartışmada Fransız turist taksiciyi dakikalarca bekleterek çevredeki vatandaşlardan polis çağırmasını istedi.

Dakikalara taksiciye karşı kendisini savunan Fransız turistin o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.