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Dolandırıcıları dolandıran çete lideri, popstar oldu!

13 Ekim 2018 20:21

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 13 ilde elektronik ortamda dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, hard disk, sahte ehliyet ve sahte kimlikler ile simkartlar ele geçirildi. Şüphelilerin, özel yazılımlı pos cihazlarıyla kredi ve banka kartlarını kopyalayıp, kendini polis, asker, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman E.'nin, dolandırıcılık çetesinin başında olduğu ve birlikte dolandırıcılık yaptığı arkadaşlarına, Banka 150 bin lira paraya bloke koydu diyerek çeteden para kaçırdığı ve kaçırdığı para ile pop müzik söyleyip klip çektirdiği öğrenildi. Klipte 'Emir Ekin' ismini kullanan Süleyman E.'nin klibi, sosyal müzik platformunda 250 binin üzerinde izlendi. Şüpheli, Süleyman E. ile beraberindeki 33 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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