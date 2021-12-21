Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz çay ve kahve dağıtan 4 öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) kantin ürünlerine gelen zamları protesto etmek için ücretsiz çay ve kahve dağıtan 4 öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı.



Türk lirasındaki değer kaybının ardından kantin ürünlerine de gelen zamları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci, 6 Aralık'ta Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu'nda ücretsiz çay ve kahve dağıtmak istedi. Kantin önüne "Ekonomik krize karşı öğrenci cay dayanışması" yazısı ile dayanışma masası kuran öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Kurulan masa dağıtılırken kısa süreli arbede yaşanmıştı.



Üniversite yönetimi, çay dağıtan öğrencilerden 4'ü hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13. Maddesi'nden disiplin soruşturması başlattı. Öğrencilerden, uyarma, kınama ve bir aydan iki yarıyıla kadar uzaklaştırmaya kadar ceza öngören disiplin maddesiyle ilgili 22 Aralık Çarşamba Günü savunma vermeleri istendi.