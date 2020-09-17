Kendisinin çocuk uzmanı olduğunu belirten ve bir hasta yakını ile yaşadığı olayı anlatan kadın doktorun isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Acilde baktığı bir çocuğun annesi tarafından hakarete maruz kaldıklarını belirten doktor, "Ben ve diğer hekim arkadaşlarım işitmediğimiz hakaret, tehdit ve küfür kalmadı. Ama söylediği bir şey var, dedi ki; 'Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim? Allah kahretsin.' Yani devletin doktoruyuz evet, aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o doktorun açıklamaları;

"Çocuk uzman hekimiyim, pandemi döneminde acilde aktif hasta bakan bir hekimim. Dün gece acilde bir hasta yakını vardı. Bir anne… Çocuğunun tahlilleri yapılıp tanısı kolayca konduktan sonra tedaviye almak istedim. Tedavi alanını da kendisine yazıp verdi. Sonra anne içeri girerken de sağlık personellerine oldukça öfkeliydi. Bunun için kimseye gideceği yeri sormadı sanırım. Yanlış yere gidip geri döndüğünde de ortalığı birbirine kattı. Tabii ki en başta ben, doktoru olan ben ve diğer hekim arkadaşlarım işitmediğimiz hakaret, tehdit ve küfür kalmadı."

"Devletin doktoruyuz evet, aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz"

"Ama söylediği bir şey var, dedi ki; 'Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim? Allah kahretsin.' Yani devletin doktoruyuz evet, aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz. Biz zaman zaman bazı şeylerden yakınıyoruz doğru ama hiçbir şey bizi hasta ve hasta yakınlarının zorbalığı kadar demotive etmiyor ve üzmüyor da. Ben bunun aksini söyleyen bir tane hekim arkadaşımı görmedim, duymadım. Tabii ki yasal olarak gereken her şeyi ben de yaptım. Ama bu benim yanımdaki hekim arkadaşımı yalnız bırakıp 2-3 saatimi adliye de geçirmeme sebep oldu. Nereden baksak herkese zarar. Ben dayanmakta güçlük çekiyorum, tüm arkadaşlarımın da bu durumda olduğunu biliyorum. Bu düşmanlığın, bu saygısız özgüvenin nereden geldiğini anlamak mümkün değil. Diyeceğim başka bir şey yok."