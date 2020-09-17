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Doktorun isyanı sosyal medyada gündem oldu

"Devletin doktoruyuz evet, aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz"

17 Eylül 2020 16:06

Sosyal medya bir doktorun isyanını konuşuyor. Çocuk uzman hekimi olduğunu açıklayan bir doktor, acilde hasta yakını annenin kendisi ve sağlık çalışanlarına hakaretler ederek “Devletin doktoruna güvenmem” sözlerini sarf etmesi üzerine isyanını paylaştığı video ile duyurdu. Doktor, "Devletin doktoruyuz evet, aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz" dedi. 

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