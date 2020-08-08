Doktorları darp ettiği iddia edilen akademisyen kendini savundu

Eskişehir’de bulunan bir Aile Sağlık Merkezinde doktorları darp ettiği iddia edilen Doç. Dr. Duran Katar, olayda şahsının değil, doktorun kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Görüntülerin izlenmesinin ardından doktorun kendisinin bacağından tutarak yere vurduğu anların görüldüğünü belirten Katar, asıl mağdurun kendisi olduğunu savundu. Kızının staj belgeleri için gerekli raporu almak üzere aynı sağlık ocağına iki kez gittiklerini, ilkinde doktor olmadığı için işlem yapamadıklarını ikincisinde ise doktorun odasını kimseyi almadan rapor vermeyeceğini söylediğini belirten Katar, doktora ‘hangi hastaneye sevk ettiğini söylemen gerekmiyor mu’ sorusunu sorduğunu ve “Söylemiyorum, git onu da sen bul. Defol şuradan” cevabını aldığını ifade etti.