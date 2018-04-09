Doktorlar, hastalara kötü haberi nasıl vermeli?

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Aile Hekimliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Çayır, meslektaşlarına 'Tıpta kötü haber verme' eğitimi verdi. Kötü haber verilirken eli kolu bağlamadan, ayak ayaküstüne atmadan, kucaklayıcı poz verilmesi gerektiğini anlatan Çayır, "Kanser kafamızda hep ölümle eşleştirilen bir hastalık oluğu için 'kanser' kelimesini kullanmak hastaları tedirgin ediyor. 'Kanser' yerine 'yara' ya da 'ülser' gibi terimler kullanılabilir. Araştırma yapılmış 'tümör' denmesinin de hastaları rahatlattığı gözlenmiş" ifadesini kullandı. Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen eğitim toplantısında 'Tıpta kötü haber verme' konusu ele alındı. Çayır, doktor adaylarının da içerisinde yer aldığı meslektaşlarına hastalara kötü haber vermenin püf noktalarını anlattı. Konuşmasına Karaman'da kız çocuğunu kaybeden babaya kadın doktorun haber verme şeklini örnek vererek başlayan Doç. Dr. Yasemin Çayır, kötü haber vermenin zor olduğunu söyledi.