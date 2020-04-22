Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda

Florya Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Rukiye Ekenler ile genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Sadık Bingül yaşanan tartışmada Ekenler, meslektaşı Bingün tarafından şiddete uğradığını iddia etmiş Bingül ise kendisinin şiddet uygulamadığını söylemişti.

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Bugün olayla ilgili bugün İhlas Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde hastanenin kamera kayıtlarına yer verildi.

İHA'da yer alan haber şöyle:

Iraklı Türkmen eğitim müfettişi Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesinden rahatsız olan eşini İstanbul Avcılar'da özel bir hastaneye getirdi. Ancak iddiaya göre yanlış tedavi uygulanan kadın, 3 ay içerisinde yoğun bakımlık oldu. Tedavinin yapıldığı özel hastanede iki doktor, hastayla ilgili birbirlerini suçlayarak tartıştı. Doktorların "Bu hastaya bakmam" kavgası, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Irak’ta Eğitim Müfettişi olarak çalışan Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar safra kesesi rahatsızlığı teşhisi konulan eşi Asma Shukn Saeed (54) tedavisi için 2 buçuk ay önce Avcılar’da bulunan özel bir hastane ile anlaştı. İddiaya göre, iki buçuk ay önce ilk ameliyatını olan Saeed, eve gittikten birkaç gün sonra rahatsızlandı ve tekrar hastaneye geldi. Burada art ardan birkaç operasyon daha geçiren Saeed haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyor.

"İki buçuk aydır eşim uyanamıyor"

Hastanede yaşadıklarını anlatan Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, "İlk ameliyattan sonra doktor bana eşimin sıvı ile beslenmesi gerektiğini söyledi. Biz de öyle yaptık. Sıvı şeyler verdim eşim kustu. Eşim sabaha kadar uyuyamadı ben de uyuyamadım. Sonra doktoru aradım durumu anlattım. 'Acile getir ben buradayım' dedi doktor ve bende getirdim. 2 buçuk aydır eşim uyanamıyor. Gün be gün kötüye gidiyor" dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Sadık Bingül, hastanın akciğerinde sorun bulunduğunu, bu nedenle aynı hastanede görevli Dr. Rukiye Ekenler tarafından muayene ve tedavi edilmesini istedi. Tedavi sürdürülürken, Iraklı kadın 3 kez daha bıçak altına yatırıldı. Ancak, kadın bir türlü sağlığına kavuşturulamadı. Iraklı kadının tedavisi konusunda iki doktor arasında hastanenin koridorunda tartışma çıktı. Kadın doktor bir süre sonra, meslektaşının kendisine saldırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Polis, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, birbirlerinden şikayetçi olan iki doktor ile ilgili dosyaya ekledi. Görüntülerde, iki doktorun Iraklı refakatçinin önünde tartışırken görülüyor.

Berktar, "Doktorlar kendi aralarında kavga ettiler. Doktor Mehmet Sadık Bingül "Siz neden bakmıyorsunuz" dedi doktor Rukiye Ekenler'e. Dün karakola gittik bununla da ilgili. Eşim iyiydi ilk geldiğinde şu anda eşimin durumu çok kötü yoğun bakımda, bakmıyorlar" diye konuştu.

Hastaneden konuyla ilgili açıklama

Söz konusu tartışma konusuyla ilgili de hastanede yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şiddetin her şeklinde karşı oldukları belirtilerek, "Konuyla ilgili hukuki ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç aydınlatılana kadar her iki hekimimiz ücretsiz izne ayırmış bulunmaktayız. Detayların öğrenilmesi ve sürecin tamamlanması sonrasında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan başka bir görüntüde İHA yayımlanan kayıtlarda görünmeyen, Bingül'ün Ekenler'in kolunu büktüğü anlar da yer aldı.