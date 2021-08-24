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Doğum sancısı tutan köpek acile gitti

Köpeğin ve üç yavrusunun sağlık durumu iyi

24 Ağustos 2021 12:26

Hatay'da hamile bir köpek doğum sancısı başlayınca bir hastanenin acil servisine gitti. Onu fark eden hemşireler, veterinerden yardım istedi. Gelen iki veteriner hekim köpeğe doğum yaptırdı.

Hatayacile giden köpekDoğum sancısı tutan köpek acile gitti

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