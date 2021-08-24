Doğum sancısı tutan köpek acile gitti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description">Hatay'da hamile bir köpek doğum sancısı başlayınca bir hastanenin acil servisine gitti. Onu fark eden hemşireler, veterinerden yardım istedi. Gelen iki veteriner hekim köpeğe doğum yaptırdı.</p>\n<div class="detail-tools hidden-xs flex-start hidden-sm">\n<div class="item">\n<p>Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum sancısı başlayan hamile sokak köpeği, hastanenin acil servisi önüne gitti.</p>\n<p>Bölgeye gelen Veteriner Hekimler Özberk Aksar ve Berk Belli, köpeği muayene ettikten sonra doğuma aldı.</p>\n<p>Köpeğin ve üç yavrusunun sağlık durumu iyi.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>