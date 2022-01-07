Doğukan Manço: Hayvan katliamı için sessiz kalmayın; vahşet bitmiyor

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İstanbul Tuzla'da toplanan sokak hayvanlarının videosunu sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı Doğukan Manço, "10 gündür ülke çapında artan hayvan katliamı için sessiz kalmayın! Vahşet bitmiyor. İzleyenler Lütfen farkındalığınızı arttırın!" diyerek isyan etti.

Doğukan Manço çektiği video ile yaşadığı bölgede toplanan sokak hayvanlarına dikkat çekerek tepkisini dile getirdi. Manço paylaştığı videoya "10 gündür ülke çapında artan hayvan katliamı için sessiz kalmayın! Bu ülkede hayvanları koruma namına işleyen bir kanun yok ve vahşet bitmiyor. İnsanoğlu sen ne yapıyorsun Allah aşkına? İzleyenler Lütfen farkındalığınızı arttırın!" notunu düştü.

Ne olmuştu?

Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonrası ağır yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Toplu Açılış Töreni sırasında yaptığı konuşmada sokak hayvanlarıyla ilgili çağrı yaparak "İlginç olan bir şey var. Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından hararetli bir tartışma başlatmıştı.