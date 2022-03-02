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Doğu Perinçek Rus Televizyonuna konuştu: NATO Türkiye için de tehdit

Doğu Perinçek geçtiğimiz günlerde "Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır" ifadelerini kullanmıştı

02 Mart 2022 16:39

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Russia Today'e (RT) televizyonuna konuk olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını yorumladı. Perinçek, savaşa ilişkin yorum yaparken NATO'nun tutumuna ilişin de konuşarak "NATO Türkiye için de tehdit" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savaşa karşı tutumunu da değerlendiren Perinçek, "Türkiye ile Vatan Partisi'nin bu savaşa yaklaşımı aynı değil" dedi. 

Doğu Perinçek geçtiğimiz günlerde de Rusya’nın TASS ve RIA Novosti Haber Ajanslarının sorularını cevaplayıp Rus harekatına yönelik yorumlar yapmıştı.  Perinçek o açıklamalarında, “Sayın Putin, ABD’nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir. Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasında kullandığı silah gibi” demişti.

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