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Doğu Perinçek'in Kılıçdaroğlu ve Akşener hakkındaki ithamları canlı yayında tartışma çıkardı!

"İki yüzlü kelimesini Doğu Perinçek'e iade ediyorum"

19 Mart 2021 21:21

Habertürk ekranlarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile eski CHP milletvekili Gülay Yedekçi arasında Perinçek'in İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suçlaması üzerinden 'Andımız' tartışması yaşandı.

'Andımız' tartışmalarına yönelik açıklama yapan Vatan Partisi Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'iki yüzlü olmakla' suçladı. Yedekçi ise Perinçek'in sözlerine tepki göstererek, "Öncelikle CHP Genel Başkanı ve bir kadın olarak Meral Akşener adına da iki yüzlü kelimesini Doğu Perinçek'e iade ediyorum" dedi. 

Habertürk ekranlarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Gülay Yedekci arasında ihanet tartışması yaşandı. Andımız tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Perinçek, "CHP'yi de Meral Akşener'i de iki yüzlü buluyorum. Hem HDP ile çalışacaksınız hem de andımızı savunacaksınız. Şu oluyor açık bir şekilde PKK yandaşları 'Türk'üz diyen andı savunuyor. Türk vatanı düşmanlığında buluşmuş ittifak. Eğer ikna etmek istiyorlarsa Türk milletini o zaman PKK ile ittifaklarına son verirler" dedi.

"Milliyetçiliği kimseden öğrenmeyiz; ihanet edenler aynaya baksın"

Bu sözlere tepki gösteren CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Gülay Yedekci, "Öncelikle CHP Genel Başkanı ve bir kadın olarak Meral Akşener adına da iki yüzlü kelimesini Doğu Perinçek'e iade ediyorum.

Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazdık. Milliyetçiliği kimseden öğrenmeyeceğiz. İhanet edenler aynaya baksın, sizinle hiç konuşulmaz Doğu Bey" diye konuştu. 

Perinçek de Yedekçi'ye yanıt olarak "İstediğin kadar ihanet et" ifadesini kullandı. 

Doğu PerinçekGülay YedekçiMeral AkşenerKemal Kılıçdaroğluhabertürktartışma

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