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Doğu Perinçek: HDP, Amerika'nın Türkiye'nin üzerine sürdüğü PKK'nın bir koludur

02 Temmuz 2018 20:43

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 24 Haziran'da yapılan ve aday olduğu cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminin sonuçlarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. CHP'nin seçimlerde izlediği politikaya yönelik eleştirilerde bulunan Perinçek, şöyle konuştu: "CHP, HDP ile iş birliği yaparak, bu başarısızlığının temelini kendi eliyle atmış oldu. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile burada da görüştük. Çeşitli telefon görüşmelerimizde de hep şunu söyledik. 'Aman HDP ile iş birliği yapmayın. Bizimle görüştükten sonra HDP ile görüşmeyin. Hatta MHP ile görüşelim, onu bizim tarafa çekelim'. Çünkü Türkiye'de şu anda teröre karşı mücadele var. Teröre karşı mücadelenin istekleri, ihtiyaçları bu seçimlerde ağır basacak. Hatta biz en son şunu da önerdik. Vatan Partisi, CHP ve İYİ Parti, bu üç parti ittifak yapalım ve iktidar olalım; ama kesinlikle yanımıza HDP'yi almayalım. Çünkü HDP, Amerika'nın Türkiye'nin üzerine sürdüğü PKK'nın örgütüdür. HDP, PKK'nın bir koludur."

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