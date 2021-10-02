Doğan Şentürk’ten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e videolu yanıt: Vicdanınız rahat mı sayın başkan

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, kendisi için ‘şark kurnazı’ diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e cevap verdi.

Twitter hesabından FOX TV'nin haber programında yaptığı konuşmayı paylaşan Şentürk, paylaşımına "Lüzum üzerine 2" notunu ekledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e seslenen Şentürk, "Vicdanınız rahat mı sayın başkan. Yarın öbür gün görev süreniz bittiğinde, kimseyi kayırıp kollamadan, kimseye haksızlık yapmadan görevimi yaptım diyebilecekseniz sözüm yok. Ama bence diyemeyeceksiniz. Anayasa ilkelerini dahi ihlal ediyorsunuz. Bunu sadece FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni kimliğimle değil, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı, Basın Konseyi Üyesi kimliğimle söylüyorum. Lütfen, siz vicdana çağrıyorum. Bırakın insanlar özgür haberciliğini yapsın." dedi.

TIKLAYIN - Doğan Şentürk'ten RTÜK Başkanı Şahin'e tehdit yanıtı: Neden suç duyurusunda bulunmadığını merak ediyorum

TIKLAYIN - RTÜK Başkanı Şahin: FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk beni ve kurumumu tehdit etti