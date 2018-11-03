Doğalgaz boru hattı, Hakkari'ye ulaştı

Türkiye'nin kış aylarında havası oldukça soğuk olan illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının kar, rüzgar, soğuk hava, yağmur ve zorlu arazi şartlarına rağmen tamamladıklarını söyledi. Hakkari kent merkezine doğalgazın getirilmesi için çalışmalara geçen yıl başlandı. BOTAŞ'ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma VEMAK A.Ş. tarafından Van'ın Özalp İlçesi Erçek Mahallesi'nde başlatılan 203 kilometrelik yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan Hakkari merkeze ulaştırıldı. Final çalışmalarının yapıldığı 3 bin 800 rakımda ekipler, döşenen doğalgaz boru hatlarında kaynak ve test çalışmalarını da yaparak boruları kapattı. Çalışmaları bitiren ekipler, burada BOTAŞ ve yüklenici firma yetkilileri, iş makinelerine astıkları Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekti.