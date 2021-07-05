Doç. Dr. Oytun Erbaş: Eğer doğru işler yaparsam Türkiye’nin Elon Musk’ıyım

Salgının başlarında "Koronavirüs Türkleri etkilemez" şeklindeki açıklaması gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, birçok araştırma yaptığını ve literatüre çok şey kattığını söyledi. Erbaş, "Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başlarında "Koronavirüs Türkleri etkilemez" şeklindeki açıklamasıyla konuşulan Doç. Dr. Oytun Erbaş, Hakan Bilgin'in sunduğu 'Mekanın sahibine geldik' adlı programda bazı açıklamalarda bulundu.

40 yaşında olduğunu ve 80 yaşındaki bir Türk profesörün yaptığı her şeyi yaptığını öne süren Erbaş, "Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım. Bak bunda mütevazı değilim. Çünkü şu an bir Oytun yetişmeye kalksa kırk sene sürer" dedi.

Erbaş, 2020'nin Mart ayında verdiği söyleşide, Koronavirüs salgınıyla ilgili şunları söylemişti:

"Koronavirüs'ün yayıldığı bölge Çin, virüs bu bölgedeki genetik kökendeki insanları tutuyor. Virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya'da yani 'Sarı ırk'ta daha fazla. Beyaz ve sarı ırklarda 6 da 1 oranında daha az. Asla hızlı yayılım beklemiyorum. Biz Türkler Asya ırkıyız ama karışık da bir gen gurubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum"

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