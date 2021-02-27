Dizi sahnesini silahlı kavga sanıp polise ihbar ettiler

Malatya'da, silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, polisiye konulu Girift dizisinin çatışma sahnesindeki çekimlerle karşılaştı.

Tecde Mahallesi'nde yapımcılığını ve yönetmenliğini Malatyalı Haydar Işık'ın yaptığı Kanal D televizyonu için Girift dizisinin çekimleri devam ederken, sabah saatlerinde çatışma sahnesi sırasında çevredeki vatandaşlar, silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, dizi setinde silahlı kavga sahnesinin çekimlerinin olduğunu belirledi. Oyuncular ise gelen polisleri görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Bir yanlış anlaşılma olduğunu anlayan polisler geri döndü.