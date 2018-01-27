Diyetisyen koltuk ile kilonuzu takip etmek artık daha kolay

Teknoloji mobilyalarla da buluştu. Artık evlerde akıllı mobilyalarla yaşıyacağız. Koltuğunuz sandalyeniz sizinle konuşacak. İstanbul Mobilya Fuarı'nda kilonuzu denetleyen, telefonunuzu şarj eden size öneriler sunan koltuklara rastlıyorsunuz. İhracatını hızla artıran mobilya sektörüne bu fuarda da yabancı ilgisi dikkat çekiyor. Mobilyada yılın gözde renkleri ise mor, siyah ve yeşil. Beste Uyanık ve Güngör Yılmaz fuarı sizin için gezdi ve MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, tasarımcı Harun Karahan ve mobilyacı Çetin Bozkurt'la konuştu.